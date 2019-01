Santos vence a Portuguesa Santista

Com a presença dos reforços e do meia Bryan Ruiz, o Santos voltou aos trabalhos nesta segunda-feira e venceu a Portuguesa Santista em jogo-treino disputado no CT Rei Pelé. Os anfitriões levaram a melhor pelo placar de 2 a 0. O time santista estreou no Paulistão com vitória sobre a Ferroviária por 1 a 0, no sábado.

A atividade realizada na manhã desta segunda não contou com os jogadores que foram titulares no fim de semana. Estes fizeram apenas treino regenerativo no gramado. A surpresa em campo foi a presença de Bryan Ruiz, que por sinal marcou um dos gols do Santos no jogo-treino – o outro foi anotado por Victor Yan. Foto: Ivan Storti / Santos FC

Ruiz, que entrou em campo no decorrer da atividade, já pediu para rescindir o contrato de forma amigável. Enquanto o acordo não é concluído, ele segue treinando normalmente com o grupo. No jogo-treino também estiveram os reforços da equipe para a temporada: o zagueiro Felipe Aguilar e o venezuelano Yeferson Soteldo.

Ainda sem estrear oficialmente pelo clube, eles foram titulares no jogo-treino. O técnico Jorge Sampaoli escalou a equipe com João Paulo; Matheus Ribeiro, Felipe Aguilar, Kaique Rocha e Copete; Yuri, Sandry e Soteldo; Tailson, Eduardo Sasha e Derlis González.

O elenco santista volta aos trabalhos nesta terça-feira, novamente pela manhã, no CT Rei Pelé. Sampaoli deve encaminhar o time que será titular para o segundo jogo do time no Paulistão, contra o São Bento, na quinta-feira, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.