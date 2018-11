Com problema muscular, Moledo desfalca o Inter diante do Ceará

Quando parecia que Odair Hellmann finalmente teria todo o elenco do Internacional à disposição para uma rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador ganhou um desfalque inesperado para o confronto diante do Ceará, domingo, no Castelão. O zagueiro Rodrigo Moledo foi vetado pelo departamento médico.

Moledo foi um dos destaques do Inter na vitória do fim de semana sobre o Atlético-PR, inclusive marcando gol, mas ficou de fora dos treinos durante a semana por causa de um incômodo muscular na coxa esquerda. Nesta sexta, o clube confirmou que ele foi vetado pelo departamento médico. Sem ele, Emerson Santos deve ser escalado.

“Moledo está fora do jogo. Vocês falam que não dou nenhuma informação, não passo, fecho treino. Hoje eu estou bonzinho. O Moledo não viaja. Ele sentiu um desconforto. Vem de uma situação que recuperou e jogou”, explicou Odair em entrevista coletiva.

O treinador, aliás, voltou a optar pelo mistério e, pelo segundo dia consecutivo, fechou a atividade realizada nesta sexta à imprensa. No Beira-Rio, o Inter realizou trabalho com bola com as presenças de Rodrigo Dourado, Edenilson e Jonatan Alvez, que cumpriram suspensão contra o Atlético-PR.

“Trabalhamos bem, vamos fortes para jogo. Temos que fazer um jogo de muita concentração, muita intensidade. O Ceará faz um segundo turno de recuperação. Temos que enfrentar as dificuldades e ganhar a partida”, considerou Odair.

Apesar do mistério, o treinador não deve realizar grandes mudanças na escalação do Inter, que deve ter no domingo: Marcelo Lomba; Fabiano, Emerson Santos, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, D’Alessandro, Nico López e Patrick; Leandro Damião.