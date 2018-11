Com possível volta de Fred, Cruzeiro enfrenta o Vitória no Mineirão

O Cruzeiro ainda não está definido para a partida desta quarta-feira, contra o Vitória, às 21h45, no Mineirão, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça, o auxiliar-técnico Sidnei Lobo fechou a atividade para a imprensa e deixou um clima de mistério no ar.

Como o treinador Mano Menezes ainda está afastado por conta de um tratamento dermatológico, Sidnei Lobo vai comandar o time pelo terceiro confronto seguido – no primeiro venceu o Corinthians por 1 a 0, em casa, e no segundo perdeu para o São Paulo, pelo mesmo placar, no Morumbi.

Em relação ao time do último final de semana, Sidnei Lobo deve realizar pelo menos uma mudança. Como parte do rodízio no ataque, Fred é o favorito para ficar com a vaga de Barcos. O experiente atacante nem viajou para São Paulo. Sassá e Raniel são as outras opções. O zagueiro Dedé e o meia Arrascaeta continuam de fora porque servem as seleções brasileira e uruguaia, respectivamente.

Como garantiu a vaga na Copa Libertadores pelo título da Copa do Brasil, o Cruzeiro não tem maiores pretensões dentro do campeonato. Ocupa a oitava colocação, com 49 pontos, mas a torcida ainda espera que o time termine na frente do seu principal rival. O Atlético-MG é o sexto colocado, com 53, e briga para ficar no G6.