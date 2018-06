Com Portugal e Espanha pela frente, meia do Marrocos acredita em classificação

Mesmo com a derrota para o Irã por 1 a 0, na estreia da Copa do Mundo da Rússia, o Marrocos acredita na classificação às oitavas de final. Para isso, terá de vencer nada menos do que as gigantes europeias Portugal e Espanha, próximas rivais pelo Grupo B.

“Estávamos frustrados com a derrota frente ao Irã, mas devemos esquecer e focar em Portugal. Acreditamos na qualificação (para a próxima fase do Mundial). Estamos ansiosos para defender nossas cores na quarta-feira (às 9 horas, de Brasília, em Moscou) e deixar o povo marroquino orgulhoso”, afirmou o meia-atacante Fayçal Fajr, em entrevista coletiva neste domingo.

Perguntado sobre o craque português Cristiano Ronaldo, que estreou com três gols no empate diante da Espanha, na última sexta-feira, o jogador do Getafe, foi direto: “Ronaldo é um jogador fenomenal”.

O Marrocos treinou neste domingo em Voronej na presença de familiares dos jogadores. Depois de enfrentar Portugal, os africanos encerram a primeira fase contra a Espanha, no dia 25, em Kaliningrado.