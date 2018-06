Com pompa de vice-líder, Sport terá força máxima pela primeira vez contra o Vasco

Quando a fase é boa parece que tudo dá certo. É o caso do Sport, vice-líder do Campeonato Brasileiro e que pela primeira vez poderá entrar em campo com o time ideal. Sem nenhum jogador suspenso ou lesionado, o técnico Claudinei Oliveira poderá finalmente colocar força máxima para enfrentar o Vasco neste sábado, às 19 horas, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O time pernambucano entra na 11.ª rodada para defender a invencibilidade de cinco jogos.

São três vitórias e dois empates, que deixam o time com 18 pontos e a segunda melhor campanha da competição. A última derrota do Sport aconteceu há quase um mês, no dia 13 de maio, quando caiu para o Cruzeiro por 2 a 0, em Belo Horizonte.

O lateral-esquerdo Sander, que cumpriu suspensão automática na vitória por 1 a 0 contra o Atlético Paranaense, está liberado e viajou com o grupo. Ele assume a posição de Evandro, que volta para o banco de reservas. Cláudio Winck, que há semanas trabalha para se recuperar de uma lesão muscular, segue sem condições de jogo.

Anselmo, que estava emprestado pelo Internacional, mas foi negociado com o futebol árabe, já se despediu dos companheiros e não faz mais parte do elenco. Mas isso não é um grande problema porque Deivid, que vinha substituindo o jogador nas últimas rodadas, já está com ritmo de jogo e será mantido no time titular, sem mexer no esquema tático.