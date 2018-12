Com passagem pela Camisa 10, trio fatura taças

Três atletas da região, com passagem pela escola de futebol Camisa 10, de Americana, conquistaram títulos por São Paulo e Red Bull desde a última semana.

Foto: Reprodução - Facebook

Dois deles são do Tricolor: o meia Victor Albanez, campeão paulista Sub-15, e o zagueiro Miguel, que venceu a Supercopa do Brasil Sub-20. O jogador da equipe campineira é o lateral-direito Juliano, que levantou o troféu da Copa Internacional TCL Sub-17.

No Paulista Sub-15, o São Paulo venceu o Palmeiras na final, no último dia 24, após empate em 0 a 0 na partida de ida, no Morumbi, e vitória por 2 a 1 no jogo da volta, em Osasco. Victor Albanez entrou em campo no decorrer do segundo tempo dos jogos.

No Sub-20, o Tricolor também enfrentou o rival alviverde na decisão. A vitória foi nos pênaltis, na última terça-feira, no Allianz Parque. O São Paulo venceu por 4 a 3 no Morumbi, e o Palmeiras igualou o placar com um triunfo por 2 a 1 dentro de casa. Miguel não jogou, mas participou da campanha que levou o Tricolor à Supercopa, disputada entre os campeões Sub-20 do Brasileirão e Copa do Brasil.

Também na terça, Juliano marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, na final da 1ª edição da Copa Internacional, em Barueri. O lateral do Red Bull também ganhou o prêmio de craque do campeonato.