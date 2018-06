Com participação de brasileiro, árbitros treinam e fazem simulações antes da Copa

O árbitro Sandro Meira Ricci pode apitar a partida entre Rússia e Arábia Saudita, na quinta-feira, na abertura da Copa do Mundo. Na manhã desta terça-feira, sete dos 35 juízes treinaram simulações com equipes sub-20 no campo do Lokomotiv em uma atividade aberta para a imprensa. Os outros candidatos principais para o jogo inicial são o usbeque Ravshan Irmatov e o argentino Nestor Pitana.

Sandro Meira também está confirmado na coletiva de imprensa sobre arbitragem ainda nesta terça. Ele e o argentino Nestor Pitana foram escolhidos pela Fifa para a simulação.

Duas equipes sub-20 disputaram uma partida na qual foram simuladas situações de jogo para tentar enganar os juízes, que utilizaram a tecnologia de vídeo (VAR). Sete juízes se revezavam na arbitragem. Irmatov e os outros 27 árbitros fizeram apenas trabalho físico em outro campo, ao lado da arena do atual campeão russo.

A confirmação da lista dos árbitros da primeira rodada será feita antes da entrevista coletiva marcada para 11h (de Brasília). O trio brasileiro é formado por Sandro Meira Ricci, Marcelo Van Gasse e Emerson de Carvalho. O Brasil conta ainda com um árbitro de vídeo (VAR) na Copa: Wilton Sampaio.