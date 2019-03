Com parceiro inédito na zaga, Dracena diz se preocupar com entrosamento

Edu Dracena disse nesta terça-feira que o Palmeiras vai precisar ter atenção especial com a organização e entrosamento da nova dupla de zaga. Com desfalques por lesão, cartões e convocações para seleções, a equipe terá contra a Ponte Preta, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Paulista, um composição inédita no setor defensivo.

O técnico Luiz Felipe Scolari não poderá contar com Antônio Carlos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Gustavo Gómez, em compromisso com a seleção do Paraguai, nem com Luan, machucado. Por isso, Edu Dracena é o único zagueiro disponível que está inscrito na competição e pode ter como parceiro na defesa ou Thiago Santos ou Felipe Melo, dois volantes que poderiam ser improvisados. “Entrosamento, nós não vamos ter. Precisamos conversar na hora do jogo para tentar posicionar”, afirmou Dracena em entrevista coletiva.

O zagueiro disse ainda não saber quem será o parceiro de defesa. A definição do time foi realizada em treinos fechados nos últimos dias. “Como só tem eu inscrito de zagueiro de ofício, com certeza vai ter de improvisar ou dar a grande chance de um moleque da base mostrar o potencial”, comentou.

A partida do Palmeiras com a Ponte Preta terá início às 21h30 desta quarta. Se vencer a partida e contar com tropeços de Red Bull Brasil e Santos, o time terminará a primeira fase do Paulistão com a melhor campanha geral. “Temos de atuar e tentar ajudar o time a sair com a vitória para manter a primeira colocação no grupo e bem perto da liderança geral”, disse Dracena.