Com nova diretoria, Flamengo anuncia renovação de patrocínio com construtora

A nova diretoria do Flamengo, que foi empossada nesta semana – mas só começará a trabalhar mesmo no dia 1.º de janeiro -, conseguiu a renovação de um dos principais patrocinadores do clube. A construtora MRV Engenharia acertou mais dois anos de compromisso com o clube carioca, fazendo com que o vínculo, que começou em 2016, se estenda até 2020.

Para anunciar a renovação, a construtora preparou uma campanha intitulada #MRVeFLA2020, que além de divulgar vídeos de jogadores e equipe técnica rubro-negra falando a hashtag da ação, também sorteará 20 camisas oficiais entre os torcedores. Toda a campanha se dará via redes sociais da MRV.

“Nossa parceria com o Flamengo é positiva para a marca, pois o Rio de Janeiro é uma das principais praças de atuação da construtora. Por ser um grande clube com uma das maiores torcidas do mundo e por participar de grandes competições, o patrocínio ao Flamengo é efetiva também em âmbito nacional. Apostamos muito no esporte, principalmente no futebol, como uma forma de aproximação com nosso mercado consumidor”, afirmou Rodrigo Resende, diretor de Marketing e Vendas da MRV.

Na última quarta-feira, a nova diretoria do Flamengo foi empossada em uma cerimônia realizada na sede da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. O novo presidente, Rodolfo Landim, recebeu o bastão das mãos de Eduardo Bandeira de Melo, que encerrará o seu mandato no próximo dia 31.