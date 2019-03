Com Ninho do Urubu interditado, Flamengo treina na Gávea pensando na Portuguesa

Horas depois de o Ninho do Urubu ser interditado pela Prefeitura do Rio, o elenco do Flamengo trabalhou nesta quarta-feira na Gávea durante a tarde. Na quinta, a equipe rubro-negra vai encarar a Portuguesa no Estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada da Taça Rio.

A interdição desta quarta aconteceu 19 dias depois do incêndio no alojamento do CT rubro-negro, que provocou a morte de dez jogadores da base do Flamengo e deixou outros três feridos. Ela foi confirmada depois que fiscais da prefeitura, acompanhados por policiais da Guarda Municipal, visitaram pela manhã o local.

A comissão técnica, então, comandou o trabalho desta tarde na Gávea. Abel Braga organizou uma atividade tática sem a presença da imprensa. Quando os jornalistas foram liberados, os jogadores já realizavam um treinamento sem distinção de titulares e reservas.

Apesar do mistério de Abel, a única novidade na equipe deve ser Bruno Henrique, que se recuperou de uma virose. Desta forma, o Flamengo deve ir a campo na quinta com: Diego Alves; Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar, Willian Arão, Diego, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabriel.