Com Neymar em campo, seleção faz primeiro treino com bola na Granja Comary

Enfim a bola rolou em Teresópolis (RJ). No quarto dia de preparação da seleção para a Copa do Mundo da Rússia, 18 dos 20 convocados por Tite que estão na Granja Comary foram ao gramado para os primeiros treinos sob orientação do treinador. Os únicos que não participaram da atividade foram o lateral-direito Fagner e o atacante Douglas Costa, que se recuperam de lesões musculares e estão entregues à fisioterapia. Já Neymar treinou normalmente e com desenvoltura.

Em uma atividade em metade do campo, Tite separou o elenco em dois times, que contou com a participação dos atletas oriundos das categorias de base. Um dos times foi formado por Danilo, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Fernandinho, Fred, Lucas Santos (jogador da base do Vasco) e Willian; Neymar e Gabriel Jesus. O outro contou com Vitinho (base do Cruzeiro), Thiago Silva, Pedro Geromel e Weverson (São Paulo); Vitão (Palmeiras), Paulinho, Renato Augusto e Philippe Coutinho; Taison e Brenner (do São Paulo). Os goleiros se revezaram e também trabalharam em separado com os preparadores Taffarel e Rogério Maia.

A atividade da tarde desta quinta-feira foi dividida em duas partes. Na primeira, os atletas foram separados em dois grupos e trabalharam em um espaço reduzido. Tite apenas observou.

Familiares dos jogadores, um grupo de crianças e patrocinadores assistiram ao treinamento com certa passividade e se contiveram nos gritos. Ao final, alguns jogadores, como o atacante Willian e o zagueiro Thiago Silva, foram até eles para autografar camisas e tirar fotos.