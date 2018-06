Com Neymar ‘apagado’, Philippe Coutinho vira o ‘dono da seleção’ na Copa do Mundo

Neymar é a estrela maior da companhia. Mas quem está brilhando mesmo é Philippe Coutinho. O meia é disparado o melhor jogador da seleção brasileira nesta Copa do Mundo e foi fundamental para a equipe nos dois primeiros jogos, pelos dois gols que marcou e atuações que teve. Enquanto o badalado craque do time escorrega no excesso de individualismo e descontrole emocional, o meia do Barcelona, discreto, se destaca pelo espírito coletivo e eficiência.

Philippe Coutinho vinha bem na seleção desde as Eliminatórias. Cresceu ainda mais quando Tite lhe deu nova função, para poder reunir no mesmo time ele, Willian e Neymar – além de Gabriel Jesus mais à frente. Atuando mais centralizado em campo, às vezes como um armador, às vezes como um ponta de lança, e contribuindo para pelo menos fechar espaços quando o Brasil é atacado, o atleta passou a se sobressair dos demais.

Foi bem nos amistosos pré-Copa contra Croácia e Áustria e, iniciado o Mundial, foi eleito o melhor jogador em campo tanto na partida de estreia, no empate por 1 a 1 contra a Suíça, quanto no segundo jogo, a vitória suada da última sexta-feira por 2 a 0 sobre a Costa Rica. “Ser eleito é legal, mas fico mais feliz com a vitória da equipe. O mais importante foi não desistirmos até o último minuto. Tivemos paciência e fomos premiados”, disse Philippe Coutinho depois do triunfo sobre os costa-riquenhos.

Philippe Coutinho tem se destacado na Rússia por ser um ótimo passador – tem índice de mais de 90% de aproveitamento de passes – e por estar arriscando chutes a gol sempre que aparecem oportunidades nas proximidades da área. Foram 10 chutes nas duas partidas, cinco em cada uma. Longe de ser o ritmista que Tite tanto procurou e não encontrou, tem ditado o ritmo do time, ora buscando imprimir maior velocidade, ora optando pela cadência e troca de passes.

Tite tem gostado de Philippe Coutinho. Ele é um jogador “na dele”. Tranquilo, parece aproveitar a Copa do seu jeito. Sorri nos treinos e mostra-se concentrado nos jogos. “Quando você fala de Coutinho, fala de equipe”, respondeu o técnico quando questionado sobre o fato de ele estar fazendo a diferença na seleção.

O técnico preza o espírito de grupo, a participação coletiva – mesmo os que não jogam – como peças importantes da engrenagem chamada seleção brasileira e o meia se encaixa perfeitamente na filosofia. Ele acredita que futebol é um jogo coletivo e que antes dos objetivos individuais estão os do time.

A rápida adaptação à função que Tite lhe pediu tem uma explicação, de acordo com o próprio jogador: o conhecimento. “Sinto-me à vontade. Já joguei bastante vezes nessa posição no Liverpool e no Barcelona”. Se Tite quiser alterar seu posicionamento outra vez, não haverá problema. “Meu objetivo é sempre ajudar a equipe do jeito que o professor precisar”.

Recentemente, Tite definiu Philippe Coutinho da seguinte forma: “O conjunto de sua obra é muito forte”. E enumerou as qualidades do meia. “Ele tem passe, competitividade, finalização de média distância, rapidez de raciocínio e execução e assistência. E tem associado a isso uma maturidade maior. Entendeu que é protagonista na Copa”.

Ao analisar as duas primeiras partidas do Brasil, o meia viu virtudes como a persistência e a força mental. E alerta que as “pedreiras” continuarão até o fim, não importando o adversário. “Todos os jogos vão ser bem difíceis. Muita gente acha que por ser o Brasil vai chegar e ganhar fácil. Mas é uma Copa do Mundo e hoje todas as equipes estão se preparando muito bem”.

MATURIDADE – Aos 26 anos – fez aniversário no último dia 12 -, mesma idade de Neymar, Philippe Coutinho atingiu a maturidade na carreira. Continua tímido no contato com os jornalistas e até mesmo com os torcedores, que são sempre tratados com gentileza, mas dentro do grupo mostra-se descontraído e brincalhão. Mantém hábito simples, como o de pegar um trem para curtir folgas com a mulher Aine e a filha Maria, de 2 anos.

Foi o que fez após o amistoso com a Croácia em Liverpool. Pouco mais de um hora depois do fim do jogo, já estava dentro do trem com elas rumo a Londres. A mulher e filha, aliás, estão em Sochi, pois o meia acha fundamental a presença delas por perto. Isso o ajuda a se manter mentalmente forte e focado.