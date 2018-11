Com mudanças, Grêmio pega Fla para dar passo por vaga direta na Libertadores

Sem perder há quatro jogos no Brasileirão, com três vitórias e um empate neste período, o Grêmio garantiu vaga ao menos na pré-Libertadores, mas a missão agora é conseguir a classificação direta à fase de grupos da competição continental. Para não colocar o G4 em risco, o time gaúcho espera vencer o Flamengo às 21h45 desta quarta-feira, no Maracanã, em jogo válido pela 36.ª rodada. A promessa é de um time forte e que pode apresentar até quatro mudanças.

Renato Gaúcho encerrou na manhã desta terça-feira, com os portões fechados, a preparação para o duelo no Rio de Janeiro. Apesar do comandante não ter revelado a escalação, é certo que o time terá mudanças em relação à vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, na rodada passada, em casa.

Além das baixas e retornos rotineiros, o técnico vem sendo cuidadoso em relação aos jogadores, com medo do desgaste pelo fim da temporada. Contra a Chapecoense, por exemplo, o meia Ramiro e o atacante Jael não apresentavam problemas, mas começaram no banco. “Cada jogo sempre vou mudar duas, três peças, até porque hoje são 71 partidas. Chega no final do ano e os jogadores estão muito desgastados”, explicou Renato.

Tanto Jael quanto Ramiro começarão jogando. O volante Maicon e o lateral-direito Leonardo estão à disposição após se recuperarem de problemas físicos e também devem retornar ao time titular. Com isso, Cícero e Léo Moura devem ser sacados. Enquanto isso, o zagueiro Kannemann, servindo a seleção argentina, segue de fora e Marcelo Oliveira deve continuar ao lado de Pedro Geronel.

Em quarto lugar, com 62 pontos, o Grêmio pode ser ultrapassado pelo São Paulo se for derrotado ou empatar. O time paulista, que enfrenta o Vasco na quinta-feira, está em quinto lugar, também com 62 pontos, mas perde por 17 a 16 no número de vitórias. Além da manutenção da vaga no G4, também está em jogo para os gremistas a possibilidade de ultrapassar o rival Internacional, terceiro colocado, com 65 pontos.