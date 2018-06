Com mudança forçada no gol, Sport recebe Grêmio em busca de vaga no G4

O Sport vai a campo sem surpresas para enfrentar o Grêmio em confronto direto às 19h30 desta quarta-feira, na Ilha do Retiro, em Recife. No jogo válido pela 12.ª rodada do Brasileirão, última antes da paralisação para a Copa do Mundo, Mailson será o goleiro no lugar do suspenso Magrão. Na sétima colocação, com 18 pontos, o time pernambucano pode entrar no G4, já que o adversário está apenas um ponto à frente, em quarto lugar, com 19.

Além da mudança forçada, existia a expectativa de que o técnico Claudinei Oliveira pudesse promover a entrada de Michel Bastos no time titular. O meia se tornou uma espécie de 12.º jogador e tem correspondido em campo, tanto que já marcou dois gols em cinco jogos, o último deles de bicicleta – na derrota por 3 a 2 para o Vasco da Gama, em São Januário.

O bom desempenho criou uma pequena pressão por parte da torcida para que Michel começasse jogando, mas Claudinei entende que ainda não é o momento certo. No último treino antes do jogo de quarta, o treinador teve uma conversa particular com o atleta. “Minha conversa com o Michel foi justamente para valorizar aquilo que ele vem fazendo, para que ele entenda a importância que ele tem tido no grupo”, justificou.

O time pernambucano tentará se manter invicto dentro de casa. Em quatro jogos disputados na Ilha do Retiro, empatou com o Corinthians e venceu Bahia, Atlético-MG e Atlético-PR. Na temporada, ainda não foi derrotado jogando diante da sua torcida.