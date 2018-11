Com mistério, Renato comanda treino sem Geromel e Cícero para encarar o Flamengo

O Grêmio fechou na manhã desta terça-feira a preparação para o duelo diante do Flamengo, na quarta, no Maracanã, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho optou pelo mistério e impediu a entrada da imprensa na atividade realizada no CT Presidente Luiz Carvalho.

O treinador não contou com o zagueiro Pedro Geromel e o meia Cícero. Os dois sequer foram ao gramado e apenas realizaram exercícios na parte interna do CT. Como, ao menos a princípio, não possuem qualquer problema físico, a tendência é que estejam à disposição na quarta.

Em campo, Renato armou a equipe enquanto os jornalistas não estavam no CT. Quando o acesso foi liberado, os jogadores já participavam de uma atividade recreativa, também sem Marcelo Oliveira, Léo Moura, Michel e Cortez, que apenas corriam em volta do gramado, mas não preocupam para quarta.

As boas notícias do treinamento ficaram por conta dos retornos do lateral-direito Leonardo Gomes e do volante Maicon, que não encararam a Chapecoense no domingo. A tendência é que Leonardo entre na vaga de Léo Moura, enquanto Maicon deverá jogar no lugar de Cícero.

Por mais que não tenha revelado, Renato deve levar o Grêmio a campo na quarta com: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Marcelo Oliveira e Cortez; Michel, Maicon, Ramiro, Jean Pyerre e Everton; Jael. O time gaúcho é o quarto colocado do Brasileirão, com 62 pontos, tentando assegurar vaga no G4, enquanto o Flamengo tem 66, é o vice-líder e precisa vencer para seguir sonhando com o título.