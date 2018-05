Com Militão e Hudson, São Paulo treina de olho em duelo contra o Palmeiras

Os reservas do São Paulo foram a campo no CT da Barra Funda nesta quinta-feira em preparação para o clássico de sábado com o Palmeiras. Em bom momento na temporada, os vice-líderes do Brasileirão estão invictos no torneio e vêm de onze jogos sem derrota.

Após cumprirem suspensão na vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo, quarta, Militão e Hudson voltam a ficar à disposição do técnico Diego Aguirre. Eles treinaram normalmente nesta quinta e vão recuperar as vagas ocupadas por Régis e Petros na equipe tricolor.

No banco diante dos cariocas por opção técnica, Bruno Alves também deve recuperar seu espaço no time, que teve dupla de zaga formada por Arboleda e Anderson Martins contra o Botafogo. Quem também deve voltar ao time é Reinaldo, substituído por Edimar no Morumbi.

O São Paulo nunca venceu no Allianz Parque, mas vai embalado para o confronto. Do outro lado, o Palmeiras se vê em crise após a derrota para o Cruzeiro por 1 a 0. Com 16 pontos, os tricolores estão na segunda posição do Brasileirão. O Palmeiras tem 11.