Com Maxi López e quase força máxima, Vasco joga a vida contra o São Paulo

Com Maxi López de volta e quase força máxima, o Vasco tenta se reabilitar no Campeonato Brasileiro e dar um passo importante contra a queda à Série B. O time cruzmaltino encara o São Paulo nesta quinta-feira, às 20 horas, em São Januário, e precisa vencer para não correr risco de voltar à zona de rebaixamento.

A equipe carioca não vence há três jogos e viu o desespero contra o descenso aumentar. Nos últimos três compromissos, foi derrotado pelo Grêmio de virada com gols nos minutos finais, levou o empate do Atlético-PR em casa também nos instantes derradeiros da partida e caiu diante do Corinthians, no confronto direto para escapar da queda.

Os três resultados negativos em sequência fizeram com que a equipe se reaproximasse do grupo dos quatro piores. O time só não voltou a integrar a zona do descenso por incompetência dos rivais, que também têm acumulado tropeços. No momento, os comandados de Valentim somam 39 pontos.

O calvário vascaíno instaurado diante da possibilidade de o time amargar o quarto rebaixamento em sua história atrapalha a equipe em campo. O aspecto psicológico tem pesado para alguns jogadores, que falharam em momentos decisivos, como Raul, contra Atlético-PR e Corinthians. Além disso, a equipe tem sido prejudicada pela arbitragem em momentos cruciais.

Os desfalques em série, outro problema recorrente, foi parcialmente solucionado. Principal jogador da equipe e referência para o elenco, Maxi López está recuperado do corte profundo no pé direito que o tirou dos últimos dois embates e voltará ao time. Com isso, Andrés Ríos retorna ao banco de reservas.

“Maxi está sem dor. É uma proteção normal. Ele está fazendo tudo, batendo na bola, fazendo os movimentos, está treinando normalmente. Então, não vai ter problema”, garante o técnico Alberto Valentim. “Ele treinou normalmente [na quarta], fez a parte física nos dias em que não podia treinar com o grupo. A gente esperar contar com ele 100%.”

Os zagueiros Werley e Luiz Gustavo também reforçam a equipe. O segundo deve ser improvisado na lateral direita no lugar de Raul e, assim, Valentim, considerando a atual conjuntura, terá quase que todo o time considerado titular à disposição.

“Será mais uma guerra e estamos preparados para ela. A torcida tem comparecido em bom número em São Januário. Ela sabe que esse apoio é muito importante nessa reta final do Brasileirão”, afirmou o atacante Kelvin.