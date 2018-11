Com Matheusinho como dúvida, América-MG tenta surpreender mais um favorito

O América-MG encerrou a preparação para enfrentar o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h45, no Allianz Parque, confiante. O técnico Givanildo de Oliveira não poderá contar com o volante Zé Ricardo, suspenso, enquanto a principal dúvida segue sendo sobre a presença do meia Matheusinho. Ele revelou ter jogado no sacrifício na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, no último domingo, por conta de uma tendinite.

Na vaga de Zé Ricardo, Givanildo Oliveira deve optar por Leandro Donizete. Já sobre Matheusinho, ele passará por uma reavaliação momentos antes do duelo e, caso seja preservado, dará lugar a Christian. No entanto, tem grandes chances de atuar ao menos por 45 minutos. Ele marcou o gol da vitória sobre os santistas no estádio Independência, em Belo Horizonte.

“Temos de ter tranquilidade e estar cientes da nossa missão: ir lá e conseguir o resultado positivo. Sabemos que eles virão para cima, porque podem ser campeões com uma vitória, mas vamos fazer o possível para sair com o resultado positivo”, prometeu Matheusinho, que espera estar em campo.

“Estamos trabalhando para resgatar a confiança dos jogadores. Temos um grupo muito bom, que não merecia estar onde está. Tivemos pouco tempo de trabalho, mas vamos seguir fortes para deixar o América na Série A”, afirmou Givanildo Oliveira.

Com a vitória sobre o Santos, o América subiu para a 17.ª colocação, com 37 pontos, um a menos do que o Sport, primeiro fora da zona de rebaixamento. E promete lutar até a última rodada para não voltar à Série B.