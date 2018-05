Com Marta, Vadão convoca seleção feminina para período de treinos em Itu

A CBF divulgou nesta quarta-feira a lista de 23 jogadoras convocadas pelo técnico Vadão para um período de treinos da seleção brasileira feminina de futebol. Na semana que vem, as atletas chamadas ficarão concentradas em Itu, no interior de São Paulo, onde realizarão atividades em um hotel.

O principal destaque da lista mais uma vez ficou por conta da craque Marta. Se em diversas oportunidades ela perdeu períodos de treinamentos ao lado das colegas de seleção por não ser liberada pelo seu clube, o Orlando Pride, desta vez estará na cidade paulista para os trabalhos sob comando de Vadão.

As atividades terão como foco a preparação para o Torneio das Nações, que acontecerá entre 26 de julho e 2 de agosto, nos Estados Unidos. Neste período, a seleção vai encarar as donas da casa, o Japão e a Austrália. Na primeira edição da competição amistosa, no ano passado, o Brasil decepcionou e ficou em último.

Desta vez, porém, a seleção chega embalada pelo título da Copa América. Há pouco mais de um mês, as comandadas de Vadão garantiram o troféu no Chile, e consequentemente uma vaga na Olimpíada de Tóquio, em 2020, com uma campanha perfeita e 100% de aproveitamento após sete jogos.

Confira a lista de convocadas da seleção brasileira:

Goleiras: Bárbara (Kindermann), Aline Reis (CBF) e Letícia (Corinthians)

Laterais: Rilany (Grindavík-ISL), Letícia Santos (Sportclub Sand-ALE), Poliana (Orlando Pride-EUA), Joyce (Valencia-ESP) e Rayanne (Flamengo).

Zagueiras: Mônica (Orlando Pride-EUA), Daiane (Avaldsne-NOR), Kathllen (Bordeaux-FRA) e Ana Caroline (Flamengo).

Meio-campistas: Andressa Alves (Barcelona), Thaisa (Sky Blue-EUA), Andressinha (Portland Thorns-EUA) e Marta (Orlando Pride-EUA).

Atacantes: Adriana (Corinthians), Millene (Corinthians), Aline Milene (Baylor University-EUA), Ludmila (Atlético de Madrid), Debinha (North Carolina Courage-EUA),

Raquel (Ferroviária) e Darlene (Benfica).