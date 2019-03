Com Malcom, reservas do Barcelona perdem para o Girona na Supercopa da Catalunha

O Barcelona perdeu para o Girona nesta quarta-feira, na decisão da Supercopa da Catalunha. Com uma escalação reserva, a equipe de Ernesto Valverde viu o adversário fazer 1 a 0, no Estadi de la Nova Creu Alta, em Sabadell, para ficar com o título da competição pela primeira vez.

Com foco na disputa da Liga dos Campeões, do Campeonato Espanhol e da decisão da Copa do Rei, o Barcelona levou a campo uma equipe quase toda composta por garotos da base. Entre os jogadores mais rodados, apenas Cillessen, Umtiti, Murillo, Malcom e Kevin-Prince Boateng.

Sem a mesma qualidade dos titulares, o Barcelona não foi páreo para o Girona, que levou a campo o que tem de melhor e anotou seu único gol aos 23 minutos do segundo tempo. O uruguaio Stuani, artilheiro da equipe, foi o responsável pelo título ao marcar de pênalti.

Esta foi apenas a quarta edição realizada da Supercopa da Catalunha, que é disputada entre os dois times da região com melhor campanha no Campeonato Espanhol da temporada anterior. O Girona conquistou seu primeiro título, enquanto Barcelona tem dois e Espanyol tem um.