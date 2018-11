Com Luiz Felipe e meia da base, Cuca relaciona 23 jogadores do Santos para duelo

Ainda com esperança de conquistar uma vaga na Copa Libertadores, o Santos realizou no final da tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé, o último treino de preparação para o duelo diante do Botafogo, nesta quarta, às 21 horas, na Vila Belmiro, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Após a atividade, o técnico Cuca confirmou uma lista de 23 jogadores relacionados para o confronto.

Uma das principais novidades da lista é o zagueiro Luiz Felipe, recuperado de um estiramento na panturrilha direita, sofrido no clássico contra o Palmeiras, no último dia 3. A listagem também conta com a presença com Anderson Ceará, meia do time sub-20 de 19 anos, relacionado pela primeira vez no elenco profissional.

As ausências no time comandado por Cuca são Bruno Henrique, que está suspenso e lesionado, Guilherme Nunes e Lucas Veríssimo, ambos lesionados, além de Carlos Sánchez, Bryan Ruiz e Derlis González, que jogaram por suas respectivas seleções nesta terça-feira.

Focado na recuperação do time na briga pelo G6, o técnico Cuca ressaltou a necessidade de foco dobrado para que o Santos possa se reencontrar com a vitória neste desafio, depois de quatro derrotas consecutivas nas quatro últimas rodadas do Brasileirão.

“A gente vem de uma derrota para o Palmeiras, que jogamos bem, uma para o Flamengo, que também não merecíamos perder, e para Chapecoense e América, que foram dois jogos que não contávamos com o revés. Pensar somente no Botafogo e depois nos dois últimos jogos. Mobilização total para esta partida para buscar a vitória. É um jogo decisivo para nós, temos a obrigação de jogar bem e nos doar ao máximo para pagar a dívida que temos com o nosso torcedor”, disse o comandante, em declarações reproduzidas pelo site oficial do Santos.

O provável time santista para o duelo desta quarta-feira é o seguinte: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Rodrygo; Copete (Eduardo Sasha), Gabigol e Arthur Gomes (Eduardo Sasha).

Confira a lista de 23 jogadores relacionados por Cuca:

Goleiros: Vanderlei, Vladimir e John Victor;

Laterais: Dodô, Daniel Guedes e Victor Ferraz;

Zagueiros: Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Kaique Rocha;

Meio-campistas: Alison, Diego Pituca, Jean Mota, Gabriel Calabres, Léo Cittadini, Renato, Yuri e Anderson Ceará;

Atacantes: Arthur Gomes, Copete, Eduardo Sasha, Gabriel, Rodrygo e Felippe Cardoso.