Com Luan suspenso, Edu Dracena deve voltar à defesa do Palmeiras

O técnico Luiz Felipe Scolari terá de mexer na defesa do Palmeiras para o confronto contra o Paraná, no domingo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Londrina. O zagueiro Luan cumprirá suspensão por causa do acúmulo de três cartões amarelos nos últimos jogos.

Sem Luan, o treinador deve escalar Edu Dracena para formar dupla de zaga com Gustavo Gómez. Outra opção é Antônio Carlos.

Nesta quinta-feira, o time voltou aos treinos na Academia de Futebol após vencer o Fluminense na quarta-feira, mas Felipão não deu pistas de quem enfrentará o Paraná. Durante o período no qual a imprensa teve acesso, participaram da atividade no campo apenas os jogadores que atuaram menos de 45 minutos contra o Fluminense.

Deyverson, que cumpriu suspensão na quarta-feira, volta a ficar à disposição. A tendência, no entanto, é de que o atacante permaneça no banco. Borja deve continuar entre os titulares após o gol marcado na quarta-feira – o primeira na vitória por 3 a 0, no Allianz Parque. O colombiano soma 20 gols ano e é o artilheiro da equipe na temporada, seguido de Willian (16) e Bruno Henrique (15).