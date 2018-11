Com lesão sofrida no lance do gol do título, Willian para por até nove meses

O atacante Willian sofreu uma grave lesão no joelho direito ao participar do lance do gol do título do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. No domingo, ao dar o passe para Deyverson marcar, contra o Vasco, o gol do triunfo por 1 a 0, o jogador de 31 anos teve um entorse de joelho direito e sofreu lesão no ligamento cruzado anterior. O prazo de recuperação é de seis meses a nove meses.

Willian sentiu o problema logo depois do gol e, inclusive, acabou sendo substituído por Jean, aos 28 minutos do segundo tempo. O atacante do Palmeiras é o jogador do time que mais entrou em campo nesta temporada, com 68 atuações e 17 gols. Nesta segunda-feira, ele foi à Academia de Futebol para fazer exames médicos e andou inclusive de muletas, para evitar piorar a situação do joelho.

Como o clube estima um período de recuperação de seis a nove meses, Willian deve ser desfalque para a disputa do Campeonato Paulista, que vai começar em janeiro de 2019, e corre o risco de ficar fora de toda a fase de grupos da Copa Libertadores, que em geral termina em maio. O atacante deve ser submetido a uma cirurgia em breve, para iniciar o tratamento da lesão.

Sem Willian, o Palmeiras encerrará a sua campanha no Campeonato Brasileiro no domingo, quando receberá o Vitória, no Allianz Parque, pela rodada final da competição.