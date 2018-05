Com lesão no joelho, zagueiro mexicano é cortado e perderá Copa do Mundo

A Federação Mexicana de Futebol (FMF) anunciou nesta quarta-feira o corte de um jogador da lista de convocados para a Copa do Mundo deste ano. O zagueiro Néstor Araujo, com uma lesão no joelho esquerdo, não se recuperou da forma esperada e, por isso, não irá com a seleção para a Rússia.

Araujo sofreu uma distensão de ligamentos justamente vestindo as cores do México, no amistoso diante da Croácia, em março. Ele até voltou a treinar com bola em seu clube, o Santos Laguna, mas não conseguiu disputar sequer uma partida desde a lesão.

A FMF, então, explicou que Araujo não se recuperaria plenamente à tempo de reforçar o México na Copa, o que definiu o seu corte. Incluído na lista preliminar enviada pela entidade nacional à Fifa, o zagueiro Oswaldo Alanís, do Chivas Guadalajara, deverá ser confirmado como substituto.

A seleção mexicana tem sofrido com as lesões às vésperas da Copa do Mundo. Além de Araujo, os também zagueiros Héctor Moreno e Diego Reyes e o meio-campista Andrés Guardado estão contundidos e realizando treinamento especial na concentração da equipe, na Cidade do México.