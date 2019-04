Com lesão no joelho, Jean Mota deve desfalcar Santos contra Atlético-GO

Um dia após ser eliminado no Campeonato Paulista com a derrota nos pênaltis para o Corinthians, o Santos sofreu uma baixa. O meia Jean Mota, um dos artilheiros do torneio estadual, teve uma pequena lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e deve desfalcar o time no duelo de quinta-feira com o Atlético Goianiense, pela terceira fase da Copa do Brasil, na Vila Belmiro.

Na segunda-feira, Jean Mota se lesionou em choque com o zagueiro corintiano Manoel. A assessoria de imprensa do Santos não apresentou uma previsão de tempo de recuperação do meia, apenas explicando ele “está em tratamento na fisioterapia e será reavaliado diariamente”.

Porém, o prazo curto que antecede o confronto com o Atlético-GO praticamente inviabiliza a participação de Jean Mota no duelo que marca a reabertura da Vila Belmiro após quase três meses fechada para a realização de obras de modernização.

O técnico Jorge Sampaoli ainda não indicou quem deverá ser o substituto de Jean Mota no Santos para o confronto desta quinta-feira, mas o volante Jean Lucas e o atacante Rodrygo despontam como principais candidatos a herdarem a vaga do meia na formação titular. De qualquer modo, será uma ausência de peso, pois o meia soma oito gols marcados em 19 jogos disputados nesta temporada.

A definição deve ocorrer na quarta-feira, quando o elenco voltará a treinar no CT Rei Pelé. Como perdeu o duelo de ida por 1 a 0, o Santos precisa de uma vitória por dois gols de diferença na quinta para avançar de fase na Copa do Brasil sem precisar de nova disputa de pênaltis.