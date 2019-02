Com Jucilei, São Paulo divulga relacionados para encarar o Talleres

O técnico André Jardine relacionou 22 jogadores para a estreia do São Paulo na Copa Libertadores, diante do Talleres, nesta quarta-feira, na Argentina, às 21h30 (horário de Brasília), pela segunda fase preliminar. A boa notícia ficou por conta da presença do Jucilei. Vetado do jogo contra o São Bento, domingo, pelo Campeonato Paulista, devido a um trauma no pé direito, o volante se recuperou e viajou junto com a delegação.

Dentre os 25 inscritos pelo clube no torneio, três vão desfalcar a equipe: o zagueiro Anderson Martins (tendinite no joelho direito) e os volantes Liziero (entorse no tornozelo direito) e Luan (serve a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, no Chile).

A provável escalação do São Paulo para a estreia tem: Tiago Volpi; Bruno Peres, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Hernanes; Helinho (Nenê), Pablo e Everton.

A Libertadores conta com três etapas prévias à fase de grupos. Os times brasileiros que não conseguem classificação direta, como o São Paulo neste ano, estreiam sempre na segunda. Se passar pelo Talleres, o clube do Morumbi ainda precisará enfrentar o vencedor do confronto entre Palestino, do Chile, e Independiente Medellín, da Colômbia. Quem se sair vencedor deste último funil entrará no Grupo A, que tem o atual campeão River Plate, além de Internacional e Alianza Lima.

Confira a lista dos relacionados do São Pauo:

Goleiros: Jean, Júnior e Tiago Volpi.

Laterais: Bruno Peres, Léo e Reinaldo.

Zagueiros: Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo.

Volantes: Araruna, Hudson, Jucilei e Willian Farias.

Meias: Everton, Hernanes e Nenê.

Atacantes: Antony, Biro Biro, Diego Souza, Gonzalo Carneiro, Helinho e Pablo.