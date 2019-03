Com joelho inchado, Nenê fica fora de treino; Mancini afia pontaria em atividade

O meia Nenê foi o desfalque do São Paulo no treinamento da manhã desta quarta-feira, no CT da Barra Funda, na capital, quando o técnico interino Vagner Mancini comandou uma atividade técnica com um grande número de finalizações para “afiar a pontaria” do elenco. O jogador sofreu uma pancada no joelho esquerdo em choque com Igor Gomes na última terça-feira e ficou no Reffis.

O joelho de Nenê ficou inchado após o treinamento de terça-feira, mas ele não preocupa para enfrentar a Ferroviária, neste sábado, às 21 horas, no estádio do Pacaembu, na capital, pela 10.ª rodada do Campeonato Paulista. Liziero, Everton, Reinaldo e Biro Biro foram outros que estiveram no Reffis e não treinaram.

Com a semana livre para treinamentos, Vagner Mancini colocou todos os jogadores para trabalharem bastante as finalizações. Após o aquecimento, os atletas foram para o campo principal e calibraram os chutes com dinâmicos exercícios que também aprimoraram os fundamentos, como passes e cruzamentos, antes dos arremates.

No treino, os atletas começavam as jogadas na defesa, trocavam passes pelas laterais e faziam a ultrapassagem para acionar os atacantes, que alternaram finalizações rasteiras e pelo alto. Assim, os goleiros Tiago Volpi, Jean, Junior e Lucas Paes tiveram trabalho dobrado nesta quarta-feira.

Líder do Grupo D do Paulistão com 13 pontos, o São Paulo tem mais dois dias de treinamentos no CT da Barra Funda antes de enfrentar a Ferroviária. Os jogadores voltarão ao trabalho na manhã desta quinta-feira.

O duelo deste sábado era para ser disputado no Morumbi, mas foi transferido para o Pacaembu devido aos estragos causados pelo temporal do último sábado no estádio e na sede social do São Paulo. Os ingressos já estão sendo vendidos e custam entre R$ 15 (meia-entrada nas arquibancadas) e R$ 100.