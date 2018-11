Com Jardine efetivado e de olho no G4, São Paulo encara o Sport

Com André Jardine efetivado no cargo de técnico, o São Paulo entra em campo nesta segunda-feira, às 20 horas, no Morumbi, com o objetivo de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro, que dá vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2019. O adversário será o Sport, que luta contra o rebaixamento.

O São Paulo precisa da vitória para ultrapassar o Grêmio na tabela. A equipe do técnico Renato Gaúcho apenas empatou com o Vitória por 0 a 0, no domingo, em Salvador, e soma 63 pontos, na quarta colocação. A equipe paulista está com 62, em quinto. Palmeiras, Flamengo e Internacional já estão garantidos na fase de grupos do torneio continental da próxima temporada. Foto: Angelo Martins / saopaulofc.net

“O ano de 2019 começa pelos dois últimos jogos deste ano, nos quais vamos lutar por uma vaga para a fase de grupos da Libertadores. A meta inicial é a construção de uma equipe de trabalho com uma ideia, uma identidade, que vamos buscar com muito treino, dedicação e cobrança”, afirmou Jardine, após ser efetivado.

Na primeira atividade como técnico efetivado e na última antes de enfrentar o Sport, Jardine procurou corrigir o posicionamento dos jogadores, simulou situações de jogo e trabalhou cobranças de bolas paradas, além de mostrar os pontos fortes do adversário.

Jardine terá o importante retorno de Diego Souza. O atacante está recuperado de dores no joelho direito que o tiraram da derrota para o Vasco. O treinador poderá contar também com o zagueiro Bruno Alves, que fica à disposição após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, o técnico perdeu dois jogadores importantes para confronto. O volante Hudson, com fadiga muscular, e o lateral-direito Bruno Peres, com um estiramento na região anterior da coxa esquerda, foram vetados pelo departamento médico.