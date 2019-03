Com holofotes em Vinicius Junior e Messi, Real e Barça abrem semana de clássicos

Real Madrid e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira, às 17 horas (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, pelo duelo de volta das semifinais da Copa do Rei, no primeiro dos dois clássicos que travarão nesta semana e prometem ser um divisor de águas na temporada dos dois clubes. Após esta partida que vale vaga na decisão, as duas equipes voltarão a medir forças no mesmo palco madrilenho no sábado, pelo Campeonato Espanhol.

O peso emocional e o efeito que os resultados destes embates terão para a continuidade das equipes neste ciclo 2018/2019 do futebol europeu são fatores inegavelmente importantes para os dois clubes. Para o Real, um triunfo nesta quarta significará eliminar um Barça que conquistou as últimas três edições da Copa do Rei e ficar perto de um título que o clube ganhou pela última vez em 2014. Para o time catalão, por sua vez, avançar à decisão será se colocar a um passo de seu 31º troféu deste torneio, do qual é o maior campeão.

A queda nesta semifinal também poderá fazer com que o Real se veja perto de dar adeus às chances concretas de conquistar títulos nacionais nesta temporada 2018/2019, pois está a nove pontos do líder Barcelona no Campeonato Espanhol e atualmente distante da luta direta pela taça, apesar de poder reduzir a vantagem do arquirrival para seis pontos no sábado.

O confronto desta quarta-feira também colocará em xeque a temporada instável do time merengue, que só neste Espanhol já sofreu sete derrotas em 25 jogos. Na Liga dos Campeões, a equipe sofreu dois revezes, sendo um deles por 3 a 0 para o CSKA Moscou, em Madri, depois de o time russo já ter batido o rival por 1 a 0 na competição.

Em meio a este período de incertezas no Real, o brasileiro Vinicius Junior evoluiu com a camisa do clube e disputará o seu primeiro mata-mata decisivo mais importante pela equipe. Na semana do duelo, o atacante foi protagonista de uma polêmica após a imprensa internacional ter propagado na segunda-feira uma suposta declaração sua, na qual teria dito que “Messi é um jogador incrível, mas não assusta ninguém” e depois finalizado: “Estamos prontos e temos os melhores jogadores do mundo”.

Foi creditada ao ex-jogador do Flamengo, em uma publicação do Esporte Interativo em sua página no Twitter, esta afirmação ao comentar o fato de que o astro argentino marcou três golaços na vitória por 4 a 2 sobre o Sevilla no último sábado, pelo Campeonato Espanhol. Nesta terça-feira, porém, ele alegou que o seu comentário foi na realidade o seguinte: “Messi é incrível, faz coisas que poucos jogadores são capazes de fazer, mas não nos assusta. Estamos prontos para qualquer coisa que vier. Temos os melhores jogadores do mundo também”.

Também na véspera do clássico, o técnico Santiago Solari foi questionado por um jornalista se o goleador argentino “assusta” o Real, mas evitou polemizar sobre o assunto ao responder que “essa palavra não existe para quem compete no futebol”. “Desfrutamos da competição, vamos a cada dia pôr em campo nosso coração e físico. Saímos para lutar para ganhar cada jogo”, enfatizou.

O craque maior do Barça, por sinal, fará nesta quarta o seu 40º jogo pelo time catalão diante do Real, contra o qual marcou 26 gols. Em bom momento, ele disparou na artilharia do Espanhol, com 22 bolas na rede. Na última vez em que atuou no Bernabéu, na edição passada do torneio nacional, o atacante deixou a sua marca no empate por 2 a 2 com o adversário, que só ganhou um dos últimos cinco duelos contra o arquirrival. E vale lembrar que, no primeiro turno deste Espanhol, o Real foi goleado por 5 a 1 pelo Barcelona, em resultado que provocou a demissão do técnico Julen Lopetegui.

No Barcelona, o técnico Ernesto Valverde descartou montar um esquema especial para tentar parar Vinicius Junior, mas elogiou o brasileiro e ainda lembrou de outras opções importantes que Solari tem em seu elenco para o setor ofensivo. O Vinicius Junior não vai mudar a minha formação, mas é um jogador que desequilibra. Tem autoconfiança, velocidade. Mas se não jogar, eles têm o Asensio, o Isco, o Bale…”, apontou o treinador, que evitou também confirmar se o volante brasileiro Arthur, recuperado de lesão, fará o seu retorno ao time após ter se machucado no confronto de ida deste mata-mata.

No jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, há três semanas, o brasileiro Malcom marcou para garantir o empate por 1 a 1 com o Real, no Camp Nou. E, pelo gol marcado fora de casa, o time madrilenho poderá avançar à decisão com uma igualdade sem gols nesta quarta. Solari, por sua vez, sabe que um revés na semifinal tornará gigante a pressão por um bom resultado no reencontro entre as equipes no sábado, quando o Real fará o seu último jogo antes de encarar o Ajax, na terça-feira, novamente no Bernabéu, pelo confronto de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

EQUILÍBRIO GIGANTE – Os números históricos do clássico mais badalado do mundo evidenciam o equilíbrio enorme que existe nos duelos entre os dois clubes. Na Copa do Rei, em 34 embates foram 14 vitórias do Barça, 12 do Real e oito empates. Já no Espanhol, em 177 partidas ocorreram 72 triunfos do time madrilenho, 71 da equipe catalã e 34 empates. Se forem contabilizados todos os confrontos válidos por competições oficiais, os arquirrivais se enfrentaram por 238 vezes, com o Real levando a melhor em 95 delas e o Barcelona em 93, enquanto outras 50 partidas terminaram com igualdade no placar.

Para os comandados de Valverde, uma sequência de bons resultados na casa do seu maior adversário também poderá servir como o combustível que faltava para o time engrenar de vez rumo aos títulos nesta reta decisiva da temporada 2018/2019. Na rota certa para faturar mais um troféu do Espanhol, a equipe poderá almejar uma sonhada tríplice coroa se voltar a ganhar a Copa do Rei e ainda triunfar na Liga dos Campeões.

Confira os números do histórico do clássico em torneios oficiais:

Espanhol – 177 jogos, com 72 vitórias do Real, 71 do Barça e 34 empates

Copa do Rei – 33 jogos, com 12 vitórias, 14 do Barça e 7 empates

Supercopa da Espanha – 14 jogos, com 8 vitórias do Real, 4 do Barça e 2 empates

Liga dos Campeões – 8 jogos, com 3 vitórias do Real, duas do Barça e 3 empates

Copa da Liga Espanhola – 6 jogos, com 0 vitórias do Real, duas do Barça e 4 empates

Todas as competições – 238 jogos, com 95 vitórias do Real, 93 do Barça e 50 empates