Com Guerrero, Inter recebe Palestino em busca da classificação na Libertadores

O Internacional entra em campo às 21h30 desta terça-feira, no Beira-Rio, com um objetivo claro. Como este será o seu último jogo em casa pelo Grupo A da Copa Libertadores, o time quer superar o chileno Palestino para obter antecipadamente a classificação à próxima fase e ampliar a sua vantagem nas liderança, atuando em situação bastante confortável nos jogos que fará longe de Porto Alegre.

O confronto no Beira-Rio opõe os dois primeiros colocados da chave, sendo que o Inter está à frente com sete pontos, três a mais do que o Palestino. Ou seja, além de garantir a classificação, o time gaúcho também poderá ficar próximo de garantir a liderança do Grupo A, o que lhe asseguraria a vantagem do mando de campo nas oitavas de final. De qualquer forma, o Inter também quer se recuperar do empate com o River Plate, na semana passada, quando chegou a abrir 2 a 0 e cedeu a igualdade, chegando embalado para dois clássicos com o rival Grêmio, que valerão o título estadual.

“Vale a classificação antecipada. Temos que focar 100%. É um jogo-chave. Jogo contra o Palestino (no Chile, vencido por 1 a 0) foi bem difícil. A gente vai jogar em casa e sabe que é importante uma vitória. Vamos fazer um grande jogo, buscar os três pontos e a classificação”, afirmou Moledo.

No fim de semana, o Inter assegurou a sua passagem à final do Campeonato Gaúcho ao fazer 2 a 0 no Caxias. E, quase tao importante quanto o triunfo foi a estreia de Paolo Guerrero, após quase um ano afastado dos gramados por causa de suspensão imposta por doping. E o seu retorno foi com gol, algo que deve ter reforçado a decisão do técnico Odair Hellmann de escalar o peruano como titular nesta terça-feira.

O treinador, aliás, fechou o treino de segunda-feira, sem indicar se D’Alessandro, que reclamou de dores após a atividade de domingo, ou Willian Pottker, recuperado de lesão, vai dividir a organização das jogadas no setor ofensivo com Nico López.

Na rodada inicial da fase de grupos da Libertadores, o Inter superou o Palestino por 1 a 0, fora de casa, com gol de Rafael Sóbis nos minutos finais, em um duelo equilibrado. O meia Cristóbal Jorquera será desfalque do time, que é o oitavo colocado no Campeonato Chileno e poupou alguns titulares no fim de semana, quando empatou por 1 a 1 com o O’Higgins.