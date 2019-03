Com gols no início, Chile e EUA empatam em amistoso; Peru perde de El Salvador

Com gols marcados no início do jogo, Chile e Estados Unidos empataram por 1 a 1, na noite desta terça-feira, na cidade norte-americana de Houston. O amistoso serviu de preparação para o time chileno, que defenderá o bicampeonato da Copa América em junho, no Brasil. Nesta mesma noite, o Peru foi batido pelo El Salvador.

Os dois gols do duelo disputado em Houston saíram antes de completar dez minutos de jogo. Christian Pulisic, grande aposta da nova geração americana, abriu o placar aos 3 minutos. Ele recebeu belo lançamento pelo meio, entrou na área e bateu, de cobertura, na saída do goleiro Gabriel Arias.

Com o gol, o jogador do Borussia Dortmund já negociado com o Chelsea se tornou o mais jovem norte-americano a marcar dez gols pela sua seleção. A noite, contudo, não foi só de alegrias para o meia-atacante. Ainda no primeiro tempo, ele sofreu uma lesão muscular e saiu de campo aos 36 minutos.

O empate veio pouco depois, aos oito minutos da etapa inicial. Após troca de passes e bate-rebate dentro da área americana, a bola sobrou para Oscar Opazo, que bateu cruzado e deixou tudo igual. Com o resultado, o técnico Gregg Berhalter perdeu a chance de se tornar o primeiro treinador americano a vencer suas quatro primeiras partidas.

Também jogando nos Estados Unidos, nesta noite, o Peru foi surpreendido por El Salvador por 2 a 0, em Washington. Miguel Trauco, do Flamengo, colaborou com o triunfo dos salvadorenhos ao marcar contra aos 16 minutos de jogo. Nos acréscimos, Oscar Ceren selou a vitória de El Salvador.

Christian Cueva, do Santos, também esteve em campo nesta terça, mas não conseguiu evitar a derrota dos peruanos, que também estarão no Brasil para a Copa América, em junho. Outro time a disputar a competição, o Equador ficou no empate sem gols com Honduras, em New Jersey, também nos EUA.