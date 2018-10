Com gols de Pogba e Martial, Manchester United vence e reage no Inglês

Pela 10ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United venceu o Everton por 2 a 1, no Old Trafford neste domingo. Com gols de Pogba e Martial, o time de Manchester alcançou o terceiro jogo seguido sem derrota e manteve sua reação na competição.

O Manchester United comandou o jogo e, aos 27 minutos do primeiro tempo, Pogba abriu o placar. O francês bateu mal uma penalidade, defendida pelo goleiro Pickford, maior destaque do Everton na partida. Mas pegou o rebote, logo em seguida, e mandou para as redes.

Apesar do gol de Pogba, a principal arma ofensiva dos donos da casa foi o também francês Martial. Foi ele que sofreu a penalidade do primeiro tempo. E foi dos seus pés que surgiu o segundo gol, aos 4 minutos da etapa final. Após receber assistência de Pogba, ele acertou belo chute de primeira e praticamente sacramentou a vitória dos anfitriões.

O Everton, que só não perdeu de maior placar por causa do goleiro da seleção inglesa, ainda descontou aos 32 minutos. Gylfi Sigurdsson bateu de pênalti e anotou o único gol dos visitantes na partida.

Antes do jogo, um minuto de silêncio foi observado em memória das vítimas do acidente de helicóptero de propriedade de Vichai Srivaddhanaprabha, o proprietário tailandês do Leicester City.

Com o resultado, o time comandado por José Mourinho chegou a 17 pontos e subiu para oitavo lugar no campeonato. Já o Everton segue com 15 pontos na nona posição.

Na próxima rodada, o Manchester United visita o Bournemouth no Vilatily Stadium. Já o Everton recebe o Brighton no Goodison Park. As duas partidas serão disputadas no sábado que vem.