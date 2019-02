Com gol no final, Roma vence Frosinone e engata 3ª vitória no Italiano

A Roma visitou o Frosinone no Stadio Benito Stirpe, em Frosinone, sofreu, mas venceu de virada o rival por 3 a 2, com boa atuação do bósnio Edin Dzeko, autor de dois gols no triunfo, um deles já nos acréscimos da partida, válida pela 25ª rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado positivo, o time da Roma chegou ao oitavo jogo sem perder no Campeonato Italiano. Neste período, foram seis vitórias e dois empates. A última derrota na competição nacional aconteceu apenas em dezembro do ano passado, para a Juventus.

A Roma alcançou os 44 pontos, porém continua na quinta colocação, fora da zona de classificação à Liga dos Campeões. O Frosinone segue afundado na 19ª e penúltima posição da tabela, com 16 pontos.

Aproveitando o início ruim de jogo da Roma, o Frosinone se impôs e abriu o placar aos cinco minutos. N’Zonzi recuou errado, Ciano recuperou a bola e acertou chute fora de fora da área. O time da capital, no entanto, acordou pouco tempo depois e virou o jogo em dois minutos.

Perotti, na entrada da área pelo lado esquerdo, descolou um bom cruzamento para dentro da área. A zaga adversária afastou mal e Dzeko empatou o jogo com chute firme. Pellegrini virou a partida um minuto depois, aproveitando rebote na pequena área.

O Frosinone chegou ao empate aos 35 minutos do segundo tempo. Andrea Pinamonti recebeu um lindo lançamento e acionou Ciano, que cruzou dentro da área, para o atacante estufar as redes. A partida se encaminhava para o empate, mas a Roma insistiu e conseguiu o gol da vitória aos 50 minutos da etapa final. Dzeko escorou cruzamento de El Shaarawy e deu o triunfo para os visitantes.