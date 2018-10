Com gol no fim, Napoli arranca empate com a Roma e segue vice-líder

O Napoli sofreu neste domingo, mas arrancou o empate com a Roma pelo placar de 1 a 1, diante de sua torcida. A igualdade, que teve gosto de vitória para os anfitriões, assegurou a equipe de Nápoles na segunda colocação da tabela do Campeonato Italiano.

O vice-líder soma agora 22 pontos, a seis de distância da Juventus, que tem 28 e é o único time da competição que ainda não perdeu. O tropeço, contudo, permitiu a aproximação dos rivais. A Lazio, na terceira colocação, soma 19 e já pode alcançar o Napoli na próxima rodada. A Roma, por sua vez, tem 15 e ocupa a oitava colocação.

O gol salvador do Napoli neste domingo saiu somente aos 44 minutos do segundo tempo. Após jogada rápida pela esquerda, Jose Callejón errou o chute dentro da área, mas Mertens aproveitou a sobra e estufou as redes.

O placar já havia sido inaugurado aos 13 minutos de jogo. Após jogada pela direita, o atacante Stephan El Shaarawy recebeu sozinho a bola dentro da área e não teve qualquer trabalho para fazer o gol. A bola acertou o pé da trave antes de entrar.

No time visitante, o volante e capitão Daniele De Rossi fez sua partida de número 450 pela Roma no Italiano. Mas só jogou os primeiros 45 minutos.

Na próxima rodada, o Napoli jogará na sexta-feira contra o Empoli, diante de sua torcida. A Roma voltará a campo para duelar com a Fiorentina, fora de casa, no sábado.