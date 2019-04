Com gol no fim, Bahia vence CRB e avança na Copa do Brasil na estreia de Roger

Na estreia do técnico Roger Machado, o Bahia carimbou sua classificação para a quarta fase da Copa do Brasil ao derrotar o CRB por 1 a 0, na Fonte Nova, nesta terça-feira, com um gol marcado por Elton aos 53 minutos da etapa complementar. O jogo foi marcado por duas expulsões, além da lesão de Zé Carlos, que deixou o campo de ambulância.

Com o resultado, o Bahia aguarda o encerramento da terceira fase para conhecer seu próximo adversário, que sairá através de sorteio a ser realizado pela CBF. Enquanto isso, o time foca na decisão do Campeonato Baiano contra o Bahia de Feira de Santana.

Bahia e CRB entraram em campo com posturas distintas. O primeiro explorou a posse de bola, mas encontrou o time alagoano fechado, procurando uma jogada de contra-ataque para surpreender. A equipe mandante, então, precisou recorrer a chutes de fora da área, como do volante Douglas, e às bolas alçadas dentro da área. Em uma delas, Arthur Caíke cabeceou com perigo.

O CRB foi se soltando, optando por uma marcação pressão. A tática por muito pouco não deu resultado. Lucas tabelou com Júnior, recebeu na marca do pênalti, mas pegou mal na bola e jogou pela linha de fundo. A resposta do Bahia veio com Ramires, que arriscou de fora da área e mandou rente à trave. O ponto negativo da primeira etapa foi a lesão de Élber. Com dores, o meia acabou substituído por Artur e saiu de campo aplaudido pelos torcedores.

O segundo tempo começou com o CRB totalmente atrás da linha do meio de campo. O clube alagoano, porém, foi o primeiro a chegar com perigo. Mailson foi lançado dentro da área, tentou o cabeceio, mas não conseguiu desviar. O susto deixou a torcida do Bahia impaciente na Fonte Nova.

Mas aos 12 minutos, o futebol ficou em segundo plano com a lesão de Zé Carlos. Segundo os médicos do Bahia, que ajudaram no atendimento, o jogador deixou o gramado de ambulância – entrou em campo com a bola rolando -, com uma concussão, devido a um trauma na região posterior do crânio. O atleta, no entanto, se movimentava e acabou levado para um hospital próximo do estádio para ser observado e evitar qualquer agravamento na lesão que possa afetar a coluna cervical.

Depois que a bola voltou a rolar, o Bahia cresceu. Em cobrança de lateral de Nino Paraíba, Fernando desviou e Douglas mandou no travessão. A situação do time baiano melhorou ainda mais após Igor ser expulso por retardar a cobrança de lateral. Mas Douglas acabou acertando um chute em Victor Rangel, recebeu o vermelho e deixou a equipe mandante também com dez em campo.

O CRB estava satisfeito com o resultado, enquanto o Bahia foi para cima e chegou a ter um gol anulado marcado por Fernandão. Já aos 53 minutos, não teve jeito. Após confusão dentro da área do time alagoano, Elton recebeu de Shaylon e deu um toque na bola, que passou entre as pernas de Edson Mardden, confirmando a classificação da equipe baiana.