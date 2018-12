Com gol no fim, Atlético de Madrid empata com Girona e perde chance de ser líder

O Atlético de Madrid entrou em campo neste domingo pensando em terminar a 14.ª rodada do Campeonato Espanhol na liderança. Só que nada deu certo e os planos foram frustrados com o empate por 1 a 1 contra o Girona, fora de casa, na Catalunha, sendo que o gol da igualdade do time da capital só saiu nos últimos minutos.

Com 25 pontos, o Atlético de Madrid segue na terceira colocação, mas pode terminar o domingo em quarto se o Alavés bater o Sevilla, em casa. Também com uma boa campanha nesta primeira parte da temporada, o Girona ocupa a sexta posição, com 21 pontos, e briga por uma vaga em alguma competição europeia.

Em campo, Girona e Atlético de Madrid fizeram um primeiro tempo muito equilibrado, com poucas chances de gol. Cada um teve uma oportunidade, que teve finais diferentes. O time visitante mandou uma bola no travessão em um chute de Saúl. Já os mandantes conseguiram o gol. Stuani tentou driblar o goleiro Oblak e foi derrubado na área. O árbitro mandou seguir, mas o VAR (árbitro de vídeo, na sigla em inglês) entrou em ação e corrigiu a marcação, assinalando o pênalti. Na cobrança, o uruguaio balançou as redes.

Na segunda etapa, o Girona procurou se defender mais e viu o Atlético de Madrid o pressionar bastante e conseguir o empate aos 37 minutos. Em um vacilo do ataque dos anfitriões, o time da capital roubou a bola e Angel Correa fez um belo lançamento para Diego Costa. O atacante brigou entre os zagueiros e na hora da finalização, Jonas Ramalho tentou cortar e acabou jogando contra o próprio gol.