Com gol do meio de campo, Libertad goleia e pode entrar no grupo do Grêmio

O Libertad, do Paraguai, avançou à terceira e última fase preliminar da Libertadores nesta quarta-feira. Com direito a um golaço do meio de campo, a equipe não teve qualquer dificuldade para golear o The Strongest por 5 a 1, em Assunção, e ficou a um passo de se confirmar como um dos rivais do Grêmio no torneio.

Depois do empate por 1 a 1 na ida, na altitude de La Paz, o Libertad passeou em campo. Adrian Martínez, três vezes, e Ayton Cougo marcaram, mas o gol mais bonito foi do veterano Óscar Cardozo, ex-seleção paraguaia, que marcou de antes da linha do meio de campo. Adolfo Machado descontou para o The Strongest, que ainda teve Maximiliano Ortiz expulso.

Na próxima fase, o Libertad vai enfrentar o vencedor do duelo entre Atlético Nacional e La Guaira, que se enfrentam nesta quinta, em Medellín, depois de os colombianos vencerem por 1 a 0 na ida. Quem passar deste confronto pela última fase preliminar, entra no Grupo H, que, além de Grêmio, tem Rosario Central e Universidad Católica.

Em Santiago, a Universidad de Chile caiu para o Melgar. Depois de perder na ida, no Peru, por 1 a 0, os chilenos não passaram de um empate por 0 a 0. Agora, o Melgar encara o Caracas, que também avançou com um empate sem gols, contra o Delfin, na Venezuela, após ficar no 1 a 1 na ida.

O confronto entre Melgar e Caracas interessa ao Palmeiras. Afinal, quem avançar vai entrar no Grupo G da Libertadores, que conta com o time paulista, o San Lorenzo e o Junior Barranquilla.