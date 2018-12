Com gol de pênalti no fim, Bilbao bate Girona e ganha fôlego contra rebaixamento

No confronto que fechou a 15ª rodada do Campeonato Espanhol, o Athletic Bilbao venceu o Girona por 1 a 0, nesta segunda-feira, em casa, graças a um gol de pênalti marcado por Aritz Aduriz nos acréscimos do segundo tempo. O atacante balançou as redes aos 46 minutos desta etapa final e garantiu o triunfo que deu fôlego ao seu time na luta contra o rebaixamento na competição.

A equipe basca ainda encabeça a área de descenso da tabela, em 18º lugar, mas agora tem os mesmos 14 pontos do Villarreal, 17º colocado, que no último sábado foi derrotado pelo Celta por 3 a 2, em casa, em revés determinante para a demissão do técnico Javi Calleja.

O Villarreal, por sua vez, anunciou há poucas horas nesta segunda-feira a contratação de Luis García Plaza como substituto de Calleja para o cargo. Ex-treinador da equipe B do clube, o profissional de 46 anos já foi apresentado como novo comandante do time principal.

Já o Girona estacionou nos 21 pontos e desperdiçou uma boa oportunidade de entrar no grupo dos seis primeiros colocados da tabela. A equipe ocupa o nono lugar, com 21 pontos, apenas um atrás do Levante, dono da sexta posição e que hoje fecha a zona de classificação à Liga Europa.

O duelo que encerrou a 15ª rodada do Espanhol parecia fadado a terminar em 0 a 0, mas o defensor Jonas Ramalho cometeu pênalti em Iker Muniain, que havia acabado de entrar na equipe, no finalzinho. E Aduriz não desperdiçou a cobrança no estádio San Mamés, onde também marcou o seu primeiro gol nesta edição da competição.