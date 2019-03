Com gol de brasileiro no fim, Monaco bate o vice-líder do Francês fora de casa

Graças a um gol do atacante brasileiro Carlos Vinícius aos 45 minutos do segundo tempo, o Monaco surpreendeu o Lille, atual vice-líder do Campeonato Francês, com uma vitória por 1 a 0, nesta sexta-feira, na casa do rival, pela 29ª rodada da competição.

Carlos Vinícius acabou sendo decisivo em um jogo no qual o Monaco não pôde contar com o atacante Radamel Falcao, suspenso, que foi substituído pelo brasileiro, escalado como titular. E ele decidiu a partida contra o Lille com um golaço, pois deu um chapéu no zagueiro português José Fonte antes de finalizar para as redes.

Com passagem pelos times de base de Santos e Palmeiras, o jogador de 23 anos iniciou a sua carreira profissional pela Caldense, de Minas Gerais, em 2016, e foi contratado pelo Napoli em 2018, mas nunca atuou pelo clube italiano. Ele foi emprestado inicialmente ao Rio Ave, de Portugal, e depois ao Monaco, que continua conseguindo uma ótima recuperação após ir muito mal na primeira metade do torneio.

O time monegasco se distanciou um pouco mais da zona de rebaixamento ao chegar aos 30 pontos e assumir a 16ª posição. Agora está nove à frente do Dijon, 18º colocado, que hoje encabeça a área da degola da tabela e neste sábado encara o lanterna Guingamp.

É o sétimo jogo seguido de invencibilidade do Monaco no Francês, em série que coincide com a chegada do técnico Leonardo Jardim, que acumula quatro vitórias e três empates desde quando assumiu o lugar do demitido Thierry Henry.

Já o Lille sofreu a sua primeira derrota em 2019 pela competição, na qual estacionou nos 57 pontos e está 17 atrás do líder Paris Saint-Germain, que no domingo poderá abrir 20 de vantagem se superar o Olympique de Marselha, em casa.

No outro jogo disputado nesta sexta pelo Francês, o Nice amargou um empate por 1 a 1 com o Toulouse, em casa, e ficou na oitava posição, com 41 pontos. A equipe visitante é a 14ª colocada e se salvou da derrota com um gol marcado aos 43 minutos do segundo tempo pelo defensor congolês Ndombe Mubele. Antes disso, o meia Wylan Cyprien havia aberto o placar para os anfitriões na etapa inicial.