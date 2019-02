Com Gilberto Silva, Fifa anuncia time de ‘lendas’ para promover Mundial Feminino

A Fifa anunciou nesta quinta-feira uma nova ação para promover o Mundial Feminino deste ano, que acontecerá em junho na França, e a modalidade no geral. A entidade definiu um time de 23 “lendas” do futebol que, na ação de marketing, se transformam em super-heróis por suas histórias no esporte. Entre elas, está o ex-volante Gilberto Silva.

São 23 atletas e ex-atletas da modalidade, entre homens e mulheres. Além do brasileiros, participam Alex Scott, Lotta Svhelin, Kelly Smith, Verónica Boquete, Park Ji-Sung, Laura Georges, Karina Leblanc, Nadine Kessler, Peter Odemwingie, Sun Wen, Michael Essien, Mikael Silvestre, Michel Salgado, Tashana Vincent, Aya Miyama, Marcel Desailly, Julie Fleeting, Portia Modise, Mark Schwarzer, Esteban Cambiasso, Kristine Lilly e Tim Cahill.

Em breve vídeo divulgado pela Fifa, algumas jogadoras e o sul-coreano Park Ji-Sung aparecem relatando as dificuldades que encontraram no início da trajetória no futebol. Outros nomes, então, dão conselhos aos que estão começando no esporte. Por fim, todos eles se “transformam” em super-heróis.

“Feito de 13 mulheres e 10 homens, o elenco de membros foi selecionado por suas qualidades sobre-humanas e comprometimento inabalável dentro de fora de campo. Cada um deles teve que superar obstáculos e adversidades. Vamos encorajar mulheres e garotas a ultrapassarem os limites e terem sucesso em todas as áreas da vida”, explicou a Fifa.

Para a secretária-geral da entidade, Fatma Samoura, a ação tornará o Mundial Feminino mais especial. “A oitava edição do Mundial será muito especial e acontecerá em um momento no qual as mulheres pelo mundo estão se unindo para fazerem suas vozes serem ouvidas. Nossos super-heróis vão nos ajudar a alcançar a audiência global de um bilhão de pessoas e fazer do Mundial nosso maior e melhor até agora.”

O Mundial Feminino terá início no dia 7 de junho, com o confronto entre França e Coreia do Sul. A seleção brasileira está no Grupo C, ao lado de Austrália, Itália e Jamaica, e estreia diante das jamaicanas no dia 9.