Com futuro indefinido, Prass conversa com Felipão

O goleiro Fernando Prass e o técnico Luiz Felipe Scolari tiveram uma conversa particular no final do treino do Palmeiras nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, em São Paulo. Os dois conversaram por vários minutos mesmo debaixo de chuva no final da tarde. Prass está no fim de seu contrato e ainda não teve a sua situação definida.

O goleiro de 40 anos, que conquistou os Brasileiros de 2016 e 2018, a Copa do Brasil de 2015 e a Série B de 2013 no Palmeiras, já avisou que quer jogar por mais duas temporadas. O goleiro Jailson, que também está no final de contrato, também não definiu a sua situação. O titular Weverton é o único confirmado para a temporada de 2019.

O treinamento foi o último aberto à imprensa neste ano. Nesta sexta-feira, Felipão comanda um treino fechado para definir a equipe que enfrenta o Vitória, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A única ausência foi o atacante Willian, que passará por cirurgia no joelho direito e levará de seis a nove meses para voltar a ficar à disposição.

O Palmeiras já é campeão com 77 pontos, enquanto que o time baiano já está rebaixado. O jogo deste domingo vai marcar a entrega da taça de campeão brasileiro.

Após a conquista do título, o time de Felipão busca novos recordes no Brasileirão. Com 22 jogos de invencibilidade, maior marca na história do torneio, a equipe pode igualar a marca do Palmeiras em 1993/1994, quando a equipe ficou 23 jogos sem perder.

A maior sequência invicta da história do Palmeiras foi conquistada com 26 partidas entre 1972 e 1973. Era o time da segunda Academia. Mas, para alcançar o feito, o time atual terá de continuar invencível nas primeiras rodadas do torneio no ano que vem.