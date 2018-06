Com fratura, meia dinamarquês Kvist é 1º jogador cortado durante a Copa da Rússia

O meio-campista William Kvist se tornou neste domingo o primeiro jogador a ser cortado de uma seleção durante a disputa desta Copa do Mundo. O atleta de Dinamarca sofreu uma fratura nas costelas na partida de estreia contra o Peru, no último sábado, onde a sua seleção venceu por 1 a 0, em Samara, pelo Grupo C da competição.

O jogador de 33 anos de idade se lesionou aos 36 minutos do primeiro tempo do confronto, quando subiu para disputar uma bola pelo alto com o peruano Jefferson Farfán e acabou levando a pior. Ele precisou ser substituído no duelo por Lasse Schene e neste domingo já viajou de volta para a Dinamarca.

“William Kvist sofreu uma lesão na costela e está viajando de volta para a sua casa na Dinamarca. O time inteiro deseja uma boa recuperação a ele”, informou a Federação Dinamarquesa de Futebol, por meio de sua página na rede social Twitter.

Na segunda posição do Grupo C do Mundial, com três pontos, os dinamarqueses voltarão a atuar pela competição na próxima quinta-feira, às 9 horas (de Brasília), contra a Austrália, em Samara. No mesmo dia, a líder França encara os peruanos às 12 horas, em Ecaterimburgo.