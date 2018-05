Com força máxima, Atlético-MG defende liderança do Brasileirão contra o Flamengo

Descansado e com a semana inteira livre para treinos, o Atlético Mineiro se preparou bem para o duelo contra o Flamengo, marcado para este sábado, às 21 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte. No jogo, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o time alvinegro defende a liderança.

O primeiro lugar na tabela de classificação foi conquistado na última rodada com a vitória por 1 a 0 sobre o arquirrival Cruzeiro. O Atlético Mineiro não perde na competição nacional há cinco jogos – a única derrota foi na estreia para o Vasco – e chegou aos 13 pontos, dois a mais que o Flamengo, vice-líder e adversário deste sábado.

Eliminado da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, o time mineiro joga todas as suas fichas no Brasileirão. Tem o artilheiro do torneio – o atacante Roger Guedes, com cinco gols – e quer manter a liderança até a paralisação da competição para a Copa do Mundo na Rússia, que acontece daqui a seis partidas.

O confronto terá um gosto especial para Cazares. Se for mantido como titular, o equatoriano se tornará o terceiro estrangeiro com mais partidas na história do Atlético Mineiro, com 127 partidas. O meia igualará o número de aparições do argentino Jesús Dátolo, que atuou no clube entre 2013 e 2016, e ficará atrás apenas do uruguaio Héctor Cincunegui, com 194 jogos, e do italiano Benito Fantoni, com 185.

O último treinamento da equipe mineira, realizado nesta sexta-feira, serviu para o técnico Thiago Larghi definir a equipe. Desta vez não houve mistério e o comandante atleticano indicou na atividade a equipe que mandará a campo neste sábado.

Os dois principais destaques na escalação ficam por conta da manutenção da dupla de zaga formada pelos jovens Bremer e Gabriel e o retorno do volante Gustavo Blanco, que não disputou o clássico mineiro pois estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Elias, substituto de Gustavo Blanco na última rodada, é o único desfalque. Na lateral direita, Emerson segue como titular e, assim, mantém Patric na reserva, onde também fica o veterano zagueiro Leonardo Silva.