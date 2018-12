Com exceção ao Corinthians, grandes do eixo Rio-SP sofrem para definir goleiros

Alguns dos principais clubes do futebol paulista e carioca iniciam a próxima temporada com um fato em comum: a indefinição em relação aos goleiros. Exceção feita ao Corinthians, os outros clubes não têm 100% de certeza sobre quem será o seu titular a partir de janeiro.

Ao contrário dos outros clubes, o Palmeiras tem três opções de qualidade. Weverton terminou o ano como titular, mas Fernando Prass e Jailson renovaram contrato e já mostraram que possuem condições de voltar ao gol. A tendência é a de que o técnico Felipão faça novamente um rodízio na posição.

No Corinthians, ninguém questiona a condição de titular de Cássio e não há especulação sobre uma eventual saída. Walter, que já foi pretendido pelo São Paulo, vai continuar como reserva de luxo.

O clube do Morumbi confirmou a contratação de Tiago Volpi, que se destacou no Figueirense entre 2012 e 2014 e estava no Querétaro, do México. O goleiro de 28 anos chega com o status de titular, mas o técnico André Jardine definiu a Florida Cup, primeiro torneio do ano, como um momento para “movimentar o elenco”. Com isso, Jean pode ter mais chances como titular.

O Santos está preocupado com o assédio a Vanderlei. O Flamengo chegou a sondá-lo. “Todo mundo quer o Vanderlei. A gente sabe que alguns clubes foram atrás dele, mas pretendemos mantê-lo no elenco”, disse o presidente do clube da Vila Belmiro, José Carlos Peres.

O goleiro, por enquanto, permanece no Santos, mas há a possibilidade de que os rivais façam novas investidas nos próximos dias. O novo técnico, Jorge Sampaoli, pediu relatórios sobre os principais atletas. O alvinegro conta com Vladimir como substituto imediato.

DRAMA – Os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro vivem uma insegurança ainda maior. A situação mais delicada é a do Botafogo, que viu Jefferson se aposentar e Saulo se transferir para o Vila Nova. Gatito Fernández tem boas chances de deixar o clube e, dentre os cotados, o rival Flamengo é um possível destino. A diretoria foi atrás do experiente Diego Cavalieri, ex-Palmeiras, para o ano que vem. Oficialmente, alega que Cavalieri chegou para substituir Gatito durante as convocações para a seleção paraguaia. Entretanto, a experiência do goleiro, que estava no Crystal Palace, da Inglaterra, faz com que ele se torne um potencial titular.

O Flamengo ainda não definiu o futuro de Diego Alves, que nesta temporada chegou a ser afastado por se desentender com o então técnico Dorival Júnior. O novo vice-presidente do clube, Marcos Braz, disse que a ideia é mantê-lo para 2019, mas afirmou que ainda a situação está indefinida. “Ele tem contrato com o Flamengo e a gente vai, com calma, ver o que fazer. Ele é acima da média e jogadores acima da média interessam ao Flamengo”, discursou o dirigente.

Outra opção para o setor é César, que vinha sendo titular. Caso Diego Alves deixe o clube, a tendência é que o Flamengo vá atrás de outro nome de peso. Depois de um ano de empréstimo no futebol japonês, Muralha está de volta e quer mais uma chance. Ele tem contrato até 2020.

Situação parecida é vivida pelo Vasco. Martin Silva foi para o Libertad, do Paraguai, e deixou a vaga para Fernando Miguel, que também causa calafrios em alguns vascaínos. Por isso, o clube monitora o mercado atrás de outros nomes para a posição.

No Fluminense, tudo depende das renovações de contrato. O titular Júlio César e o reserva Rodolfo têm vínculos até janeiro e ainda não sabem se ficam. O primeiro tem proposta do Pachuca, do México, e o segundo pertence ao Oeste e está no time carioca por empréstimo.