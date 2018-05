Com ex-gremista, Panamá define lista de 23 jogadores para 1ª Copa de sua história

A Federação Panamenha de Futebol (Fepafut) anunciou nesta quarta-feira a lista final de 23 jogadores que vão representar o país na Copa do Mundo da Rússia, a partir de junho. Os nomes anunciados pelo técnico Hernán Darío Gómez terão a responsabilidade de defender as cores da seleção em seu primeiro Mundial na história.

Entre os atletas chamados, destaque para o zagueiro Felipe Baloy. Aos 37 anos, o veterano é um dos líderes desta seleção e tem passagem pelo futebol brasileiro. Entre 2003 e 2004, defendeu as cores do Grêmio, e no ano seguinte atuou pelo Atlético-PR.

Atualmente, Baloy está no Municipal, da Guatemala. Ao lado dele, estarão os também veteranos Jaime Penedo, goleiro de 36 anos, Román Torres, zagueiro de 34 anos, Gabriel Gómez, meio-campista de 33 anos, Blas Pérez e Luís Tejada, atacantes de 37 e 36 anos, respectivamente.

Os panamenhos se despediram da torcida nacional na última terça, quando ficaram no empate sem gols com a Irlanda do Norte na Cidade do Panamá. Antes de estrear na Rússia, a seleção ainda faz um último amistoso, contra a Noruega, na casa do adversário, em Oslo.

A primeira aparição do Panamá em uma Copa do Mundo na história acontecerá no dia 18 de junho, diante da Bélgica, em Sochi. As duas seleções estão no Grupo G do torneio, que conta ainda com Tunísia e Inglaterra.

Confira a lista de 23 convocados do Panamá para a Copa do Mundo:

Goleiros: José Calderón (Chorrillo-PAN), Jaime Penedo (Dínamo Bucareste-ROM), Alex Rodríguez (San Francisco-PAN).

Defensores: Felipe Baloy (Municipal-GUA), Harold Cummings (San José Earthquakes-EUA), Eric Davis (Dunajska Streda-ESQ), Fidel Escobar (New York Red Bulls), Adolfo Machado (Houston Dynamo), Michael Murillo (New York Red Bulls), Luis Ovalle (CD Olimpia-HON), Román Torres (Seattle Sounders).

Meio-campistas: Edgar Barcenas (Cafetaleros de Tapachula-MEX), Armando Cooper (Universidad de Chile), Aníbal Godoy (San José Earthquakes-EUA), Gabriel Gómez (Bucaramanga-COL), Valentín Pimentel (Plaza Amador-PAN), Alberto Quintero (Universitario-PER), José Luis Rodríguez (Gent-BEL).

Atacantes: Abdiel Arroyo (Alajuelense-CRC), Ismael Díaz (Deportivo La Coruña), Blas Pérez (Municipal-GUA), Luis Tejada (Sports Boys-BOL), Gabriel Torres (Huachipato-CHI).