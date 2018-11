Com estreia de brasileiro, Rússia leva três da Alemanha em amistoso

Passada a Copa do Mundo da Rússia, a Alemanha tenta se reconstruir depois das atuações decepcionantes e da queda ainda na fase de grupos. Em seu quinto jogo pós-Mundial, os tetracampeões faturaram sua segunda vitória, nesta quinta-feira, ao superarem justamente a Rússia por 3 a 0, na cidade de Leipzig.

Todos os gols foram marcados ainda no primeiro tempo. E o primeiro foi anotado justamente por Leroy Sane, dispensado pelo técnico Joachim Löw antes da Copa. Ele balançou as redes logo aos 8 minutos. Niklas Süle aumentou a vantagem aos 25 e Serge Gnabry marcou o terceiro, aos 40 minutos.

Pelo lado russo, o destaque foi o brasileiro Ari. O atacante cearense foi convocado de última hora para defender a Rússia no amistoso. Ele tem nacionalidade e tinha chances de ser chamado para a Copa, mas a falta do passaporte acabou com o seu sonho. Nesta quinta, fez sua estreia e entrou direto como titular.

Enquanto a Alemanha vem de três tropeços em cinco jogos após a Copa, a Rússia tenta manter o bom momento que criou no próprio Mundial. Diante de sua torcida, foi eliminada somente nas quartas de final diante da Croácia, que ficaria com o vice-campeonato.

Passado o amistoso, o time alemão foca suas atenções agora na Liga das Nações da Uefa. Mesmo sem entrar em campo, poderá ser rebaixado para a liga B dependendo de uma combinação de resultados.

OUTROS RESULTADOS – Ainda nesta quinta, a República Checa derrotou a Polônia, de Robert Lewandowski, por 1 a 0, fora de casa. Irlanda e Irlanda do Norte empataram sem gols na casa do primeiro. E Israel surpreendeu ao aplicar uma goleada de 7 a 0 sobre a Guatemala diante de sua torcida.