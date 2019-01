Com Erik e mudanças, Botafogo encara Bangu em casa por reabilitação no Carioca

Depois de ser derrotado em mais uma estreia de Campeonato Carioca – a terceira seguida -, o Botafogo joga pela primeira vez em casa, no Engenhão, nesta temporada e busca se reabilitar no torneio. O adversário será o Bangu, nesta quarta-feira, às 19h15, pela segunda rodada da Taça Guanabara.

O time do técnico Zé Ricardo foi derrotado no primeiro jogo oficial do ano pela Cabofriense, de virada, por 3 a 1. Com vários problemas, entre eles as falhas na defesa, a falta de criatividade e a ineficiência do ataque, a equipe tenta mostrar um futebol melhor para conseguir os primeiros pontos na competição.

“São muitos jogadores novos. Falta de entrosamento, campo pesado, início de temporada. Treinamos 15 dias, a Cabofriense treina há dois meses. Sei das dificuldades desse início, mas estou confiante no trabalho do Botafogo”, justificou o volante Alan Santos, um dos reforços da equipe para esta temporada. Ele chegou do Tigres, do México, e foi titular na derrota em Macaé.

As dificuldades decorrem do elenco enxuto que Zé Ricardo tem em mãos. O treinador perdeu o zagueiro Igor Rabello e o meia Matheus Fernandes, dois dos destaques do clube em 2018, e não trouxe nomes de peso para 2019. A questão física, um problema comum das principais equipes em início de temporada, também pesou.

Sem tantas opções, Zé Ricardo tenta achar soluções e fará mudanças no time em busca de melhora. O zagueiro Gabriel, envolvido na venda de Rabello ao Atlético-MG, fará sua estreia. No meio, Alex Santana deve ser titular e João Paulo pode ser poupado, o que faria Luiz Fernando jogar recuado.

Na frente, Pimpão e Aguirre têm boas chances de estar entre os 11 iniciais e Erik, regularizado depois de ser novamente emprestado pelo Palmeiras, reestreará pelo Botafogo. Joel Carli, com problema físico, e Leo Valencia, com dores na panturrilha, seguem fora.

REVÉS DOLORIDO É PASSADO – O Bangu tenta superar a dolorida derrota de virada para o Flamengo na partida inicial no Campeonato Carioca antes de encarar o Botafogo. O revés ainda repercute pois se deu com erro de arbitragem contra o Bangu, em um lance em que a bola saiu antes de Felipe Dias colocar o braço na bola e evitar gol de Diego. O juiz ignorou a saída da bola e assinalou a penalidade, convertida por Diego para empatar a partida. Mais tarde, Rhodolfo marcou o gol que decretou a vitória flamenguista.

“Virar a chave e tentar esquecer o que aconteceu”, disse, o técnico Alfredo Sampaio. “Temos que buscar a vitória porque nem o empate interessa para a gente que está almejando uma semifinal de Taça Guanabara”, emendou.