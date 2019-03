Com encefalite viral, presidente do Corinthians é internado

Foto: Andrés Sanches

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, está internado no Hospital São Luiz, em São Paulo por causa de uma encefalite viral. De acordo com nota oficial do clube, divulgada na manhã desta quinta-feira, a infecção está controlada. Ele sofreu um mal-estar na noite desta quarta.

“Aos cuidados da equipe de infectologia e do Dr. Jorge Kalil, o presidente do clube permanecerá internado para tratamento adequado”, informou o Corinthians por meio de comunicado.

Encefalite viral é uma inflamação no sistema nervoso central que causa fortes dores de cabeça, febre e até convulsões. O tratamento exige medicação, repouso e ingestão de líquidos. O clube não divulgou o tempo de recuperação do presidente.

Andrés estava trabalhando normalmente e também participou de alguns bailes de carnaval ao lado de amigos, como o ex-jogador Ronaldo, no último final de semana. Na última semana, Andrés viveu momentos conturbados na gestão do clube com a saída de Luiz Paulo Rosenberg da área de marketing, que pediu demissão após pressão dos conselheiros.

O presidente passou a exercer a função e ainda não definiu novo nome para cuidar das ações voltadas ao gerenciamento da marca do clube.