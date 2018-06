Com Emerson Sheik e sem Kazim, Corinthians treina de olho no Flamengo

O Corinthians se reapresentou nesta sexta-feira, após vencer o América-MG por 1 a 0, na quinta-feira, em casa, pelo Campeonato Brasileiro. O destaque ficou para a presença do atacante Emerson Sheik, recuperado de lesão.

O atacante de 39 anos não enfrentou o América-MG por causa de uma pancada recebida na perna direita. Mas nesta sexta-feira treinou normalmente e deve ficar à disposição do técnico Osmar Loss para o duelo com o Flamengo.

O desfalque do treino foi o atacante Kazim, que se recupera de uma virose. Apenas os reservas do duelo com o América foram para o gramado nesta sexta-feira, enquanto os titulares ficaram na academia, fazendo recuperação física.

O técnico Osmar Loss vai definir o time que enfrenta o Flamengo em treinamento nesta sexta-feira. A tendência é de que a formação seja praticamente a mesma que derrotou o América-MG, tendo como única novidade a presença do volante Maycon, que cumpriu suspensão na última rodada, no lugar de Paulo Roberto.