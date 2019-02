Com edema na coxa, Thiago Galhardo desfalca o Vasco na final da Taça Guanabara

O Vasco terá o desfalque de Thiago Galhardo contra o Fluminense, pela final do Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, neste domingo, às 17 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O meia faz tratamento para se recuperar de um edema muscular na coxa direita, mas foi vetado pelo departamento médico após o treino deste sábado, em São Januário.

Sem Thiago Galhardo, o técnico Alberto Valentim deverá optar por Bruno César, Lucas Santos ou Dudu para começar a partida. As demais peças no setor ofensivo – com Yago Pikachu, Marrony e Maxi López – não devem sofrer nenhuma alteração.

Autor do gol da vitória do Vasco no último confronto contra o Fluminense, no começo deste mês, Yago Pikachu vê equilíbrio entre as equipes, mas exaltou a mobilização da torcida vascaína como um fator de motivação.

“É um adversário que nós já conhecemos. Já tivemos a oportunidade de jogar contra eles, mas agora é decisão, não tem vantagem para nenhum dos lados. Acompanhamos a partida que eles fizeram contra o Flamengo e sabemos que se trata de uma equipe que tem qualidade. Estamos vendo a mobilização dos torcedores nas redes sociais e a procura de ingressos aqui em São Januário. Está sendo grande. Isso nos deixa ainda mais motivados para essa decisão”, disse Yago Pikachu.

Com seis vitórias em seis jogos disputados, o Vasco possui a melhor campanha da competição estadual, com 100% de aproveitamento. Em 2019, o time carioca só não venceu o Juazeirense, fora de casa, pela primeira fase da Copa do Brasil, mas o empate por 2 a 2 classificou os vascaínos para o estágio seguinte do torneio.